北九州市門司区で6日午後、コンビニエンスストアに車が突っ込む事故があり、車を運転していた74歳の男が酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。警察によりますと6日午後2時15分ごろ、北九州市門司区稲積のコンビニエンスストアで店員から「車が店舗に突っ込んできた」と通報がありました。警察官が駆けつけたところ、車がバックで店に突っ込んでいて、事故によるケガ人はいませんでした。車を運転していた男から酒の臭いがしたため