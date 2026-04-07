クリーブランド連銀総裁インフレ高止まりなら利上げが必要になるかもしれない クリーブランド連銀のハマック総裁は、インフレが中銀目標2%を上回る状態が続く場合、金利を引き上げるのは適切な措置となる可能性があると語った。 現時点では金利を「かなり長い間」据え置くことを望んでいる。労働市場が著しく悪化した場合は利下げが必要になるかもしれない。あるいはインフレ高止まりの状況が続けば利上げが必