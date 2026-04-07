イラントランプ氏の脅しは「行き詰まり」の表れ、我々の作戦に影響を与えない イラン統合軍司令部は、妄想に取りつかれたトランプ米大統領の無礼で傲慢な根拠のない脅しは「行き詰まり」を意味するものだと指摘。 イランの米国とイスラエルに対する攻撃は米国の脅迫の影響を受けることはない。我々の作戦継続には何の影響も及ぼさない。