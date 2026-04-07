国連トランプ氏のイランのインフラ攻撃は国際法違反になる恐れ 国連のグテーレス事務総長は、トランプ氏のイランのインフラに対する攻撃は国際法違反になる恐れがあると指摘。 イランのインフラには手を出さないよう求める。国連はトランプ氏のイランのインフラに対する脅迫に強い懸念を抱いている。民間人への被害リスクがあるため、インフラ攻撃は違法となる可能性。