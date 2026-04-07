お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおが６日までに自身のＳＮＳを更新。日向坂４６のライブに参戦したことを報告した。インスタグラムに「七回目のひな誕祭最高過ぎました！幸せ過ぎました、、」と書き出し、蛙亭のイワクラら芸人仲間とともに満面の笑みで写る写真などを披露。続けて「ライブを心から楽しませて頂き、日向坂の皆様のハッピーオーラを浴びに浴びに浴びに浴びて、明日からも生きていけます。本当にあり