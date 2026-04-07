3日夜、東京・渋谷駅前のスクランブル交差点で火がつけられ、ペットボトルなどが燃えた。【映像】交差点で液体まき放火する男（実際の様子）防犯カメラの映像には、男が交差点の中央付近にペットボトルに入った液体をまき、ライターで火をつける様子が捉えられていた。警視庁は事件直後に「たった今、スクランブル交差点に火をつけたので来ました」と言って警察署に来た、名古屋市在住で自称・塗装業の50代の男を、車などの