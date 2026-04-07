息子が連れてきた結婚相手が自分たちより9歳も年上の女性だと知り、夫の両親は最初「頭が真っ白」になるほどの衝撃を受けた。【映像】60歳美人妻のビジュアル（2人のキスも）2026年4月5日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』は、MCの藤井隆と井上咲楽が新婚さんの驚きの日常や馴れ初めを深掘りするトークバラエティである。今回は、茨城県東海村から登場した26歳の夫と60歳の妻という34歳差の夫婦が登場、大衆演劇の師匠と