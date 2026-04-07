アーティスト・タレントのあのが6日、DMM TV オリジナルドラマ『外道の歌 SEASON2』（4月9日配信スタート）完成披露試写会に登壇し、すらりとした美脚を披露。さらに撮影を振り返った。【全身ショット】流石です…！ブルーのミニスカ衣装で美脚を見せつけたあのアイスブルーの超ミニワンピースから惜しげもなく美脚を見せつけ、会場の熱視線を集めたあの。冒頭のあいさつでは、キャスト陣が高い声であいさつし笑いを誘う流れの