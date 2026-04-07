気象台は、午前7時7分に、大雨警報（浸水害）をうるま市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・うるま市に発表 7日07:07時点本島中南部では、7日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■うるま市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水7日昼前にかけて警戒1時間最大雨量40mm