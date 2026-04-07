◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(7日、横浜スタジアム)中日戦の予告先発として発表されたDeNA・深沢鳳介投手がプロ初登板に臨みます。深沢投手は2021年にドラフト5位で専大松戸高からDeNAに入団したプロ5年目の22歳右腕。3年目の2024年3月に「右肘内側側副靭帯再建術」の手術を行い、育成契約へ。それでも昨年11月に支配下契約を勝ち取りました。深沢投手にとっては急遽巡って来たチャンスとのこと。「指名練習終わりに大原コーチ