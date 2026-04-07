本日4月7日（火）、『林修の今知りたいでしょ！』の特別編として「林修の全国一斉日本語テスト」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！普段、何気なく使っている日本語だが、昔と今では意味が変わっていたり、そもそも勘違いして誤った使い方をしていたりすることも。そこで今回、日本語力を試す全35問の日本語テストを実施する。テストを通して自分の「日本語マスター度」をチェックできるうえに、詳しい解説の