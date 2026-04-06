「デリケートゾーンの悩みは相談しにくい……」と感じていませんか？ かゆみや痛み、おりものの異常などの症状があっても、「病院に行くほどではない」と放置してしまう女性は少なくないようです。しかし、膣の健康は全身の健康にも影響を与え、適切なケアをしないと症状が悪化することもあります。今回は、膣のかゆみや痛みが起こる原因について、「アロリエクリニック」の市川先生に解説していただきました。