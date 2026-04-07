KANIブランドを展開するロカデザインから、三脚の持ち運びに特化した2製品が発売された。ロールトップ型三脚バッグと三脚ポシェットで、いずれも既存の付属ケースでは解決しにくい悩みに応える設計となっている。 3ウェイ雲台付きの三脚を付属ケースに収納しようとすると、パン棒を1本外さなければ入らないことが多い。現場での取り出しや片付けに手間がかかり、咄嗟の撮影機会を逃しかねないという場面は少