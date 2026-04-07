韓国で携帯電話番号から性売買業所（性風俗店）への出入り記録を照合し、代金を受け取る、いわゆる「遊興探偵（風俗探偵）」がSNSを中心に再び流行している。【注目】日本人女性80人余りが韓国で“遠征性売買”の衝撃…「列島の少女たち」のその後ただ、これは本人の同意なく収集された個人情報を利用した違法サービスであり、2018年に関連のウェブサイトが閉鎖されたが、最近になって秘匿性の高いテレグラムなどのプラットフォー