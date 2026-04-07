「休職中なのに元気そうに見える...」。SNS上の印象と実際の状態のギャップをめぐり、「新型うつ」という言葉が広まった。 この問題は、どのように語られてきたのだろうか？※本稿は、加藤忠史『「心の病」がみえる脳科学講義』（翔泳社）の一部を抜粋・編集したものです。本書では、社会的な誤解やラベルの背景を整理しながら、うつ病の多様なあり方とその理解の難しさを解説しています。 メディアが生んだ造語「新型うつ」騒動の