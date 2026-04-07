セレソン（ブラジル代表）は３月末、アメリカで欧州の強豪２か国と対戦。フランス代表、クロアチア代表との連戦は、ワールドカップ本大会を見据えた最終テストという位置づけでもある。 ワールドカップ出場メンバーは５月中旬に発表される予定で、この２試合はその前の最後の強化試合。故障者を除き、この２試合に招集されなければ、本大会出場は極めて困難となる見込みだ（それゆえ、招集外となったネイマールの出場の可