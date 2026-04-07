給油をする人＝6日、米フロリダ州マイアミ（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】連休明け6日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は続伸し、指標の米国産標準油種（WTI）の5月渡しが連休前の2日と比べて0.87ドル高の1バレル＝112.41ドルで取引を終えた。終値としては2022年6月以来、約3年10カ月ぶりの高値。5日から6日にかけての取引で、115ドル台まで上昇する場面もあった。トランプ米大統領がイランに対し