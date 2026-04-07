俳優でモデルの土屋アンナが、5日放送のABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』＃10に出演し、自身の子育ての原点を明かした。【写真】自宅を大公開！すっぴんで子どもの世話をする土屋アンナ気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、モデルや俳優、ロックミュージシャンなどさまざまな顔を持ち、私生活では4人の子どもを育てる土屋の、超庶民的な素顔や自由な子育ての様子が明かされた。そん