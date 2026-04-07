きょう7日(19:00〜)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『春満開!さんま御殿!! 最強2世ガチ親子参観 激レア名字＆メガネ祭』3時間スペシャルでは、「レア名字さんvsメジャー名字さん」が集結する。「レア名字さんvsメジャー名字さん」スタジオには、全国に約90人ほどの“京口”紘人、約50人ほどの“鞘師”里保らレア名字の有名人たちに加え、大阪から「東京燦士(とうきょうさんじ)」さん、富山から「風呂采伽(ふろあやか)」さ