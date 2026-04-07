7日のテレビ朝日『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』(毎週火曜19:00〜)では、日本の歴史と伝統を根底で支え続ける規格外のプラチナファミリーに密着する。『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』＝テレビ朝日提供○品川区とほぼ同じ広さ・約6,000エーカーもの広大なハワイの土地を所有31日の放送では、徳川将軍家から皇族、さらには世界的スターまで、日本の歴史と伝統を根底で支え続ける規格外のプラチナフ