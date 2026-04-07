「そうだ、グミを食べたんだ」「『マエケンさん』で良いですよ！」記者が「前田さん」「マエケンさん」と呼び方に困っていると、楽天の前田健太（37）は気さくに応じた。メジャー通算68勝をあげ、11年ぶりに日本球界に復帰した前田。″レジェンド″と言っても過言でない存在だが、大物ぶった様子はない。練習中も若手と冗談を言い合い、積極的にコミュニケーションを取っている（以下、発言は前田）。「そういう（偉そうにする）キ