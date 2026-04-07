歴史的瞬間の実況「おい宮田！いま金田が投げてるぞ！勝てば400勝だぞ！」’69年シーズン最終盤の夜８時、ニッポン放送アナウンサーの宮田統樹(のぶき)（84）は、慌てて電話をかけてきた上司の言葉を聞くなり、後楽園球場へ走った。この日、宮田は自身の担当試合を終えて本社で宿直勤務を行っていたが、急遽、歴史的瞬間の録音実況を任されたのだ。バックネット裏の放送席には機材が揃っている。息をつく間もなく、偉業は達成