【スターバック】に立ち寄った際、つい覗き込んでしまいがちなレジ横のショーケース。3月25日からは「新作フード」が登場しています。そのなかから今回は、ほっと一息つきたいカフェタイムにぴったりな華やかスイーツと、モーニングや軽めの食事にもおすすめのホットサンドをご紹介。気になったら迷わず味わってみて。 一目惚れする美しさ！ 気分も上がるご褒美スイーツ ストロ