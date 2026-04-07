女性YouTuberのゼパさんが亡くなったことがわかった。26歳。本人のX（旧ツイッター）で6日に発表された。死因は明らかにされていない。 【写真】在りし日のゼパさん 「突然の報告で失礼いたします。ゼパが急逝いたしました」と報告。葬儀はすでに親族のみで執り行われた。「急な訃報となってしまったことを本人に変わりお詫び申し上げます」と記し、「故人が生前受け賜りましたご厚誼に深く御礼申し上げます」と結ばれ