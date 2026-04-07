北九州市の伝統織物「小倉織（こくらおり）」の生産者が、経済産業省が選ぶ「ものづくり日本大賞」の優秀賞を受賞しました。昭和初期に一度途絶えた小倉織の技術を復活させたのは、受賞者の母親でした。受け継がれた技術は、さらに進化を続けています。 色が波打つような立体的で美しい縞模様。北九州市の伝統工芸「小倉織」です。小倉織は江戸時代から作られていた綿の織物で、縦糸の密度の高さから生まれる独特のしま模様が特