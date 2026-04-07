建築現場で直線を引くために用いられる大工道具「墨壺（すみつぼ）」。多彩なデザインの墨壺を通して、その機能と造形美、文化的背景を紹介するユニークな企画展「墨壺百態」が竹中大工道具館（神戸市中央区）で開かれている。会場には日本をはじめ中国や朝鮮半島、東南アジアなどから集められた約100点が並び、実用の道具としての側面と、美術工芸品としての魅力の双方を伝えている。竹中大工道具館（神戸市中央区）墨壺は、