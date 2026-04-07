7人組アイドルグループのCANDY TUNE（キャンディチューン/通称・きゃんちゅー）が先日都内で行われた「BUYMA×CANDY TUNE 新CM発表会」に登場し、代表曲「倍倍FIGHT！」をアレンジしたCMソング「BUY BUY GIFT！」を披露した。【もっと読む】紅白出場の「FRUITS ZIPPER」「CANDY TUNE」ら快進撃「カワラボ」の原点は裏原宿カルチャーこの日、午前中は同イベントに登壇し、さらにJTBグループの入社式にサプライズ登場するなど大