お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が4月6日未明に投稿したXのポストに対して、珍しく称賛の声が集まっている。【もっと読む】どんなに嫌われても揺るがない クロちゃんの高い自己肯定感を培った両親の深い愛情投稿の冒頭でクロちゃんは、《あーあ、好感度高かったのに、長々と垂れ流ししてアンチ増やしてる》と、具体的な名前は出さない形で誰かへの苦言をつづっている。《隠れアンチをつくりすぎると決定的な