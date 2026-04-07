元AKB48の篠田麻里子（40）が3月29日に自身のインスタグラムで再婚したことを発表して、今後の動向に注目が集まっている。篠田は2019年2月、経営者の一般男性と“交際0日婚”を発表。しかし22年に「文春オンライン」などに不倫疑惑を報じられ、SNSには当時の夫との“修羅場”と見られる音声がネット上に流出する騒ぎになった。23年3月に離婚し、24年9月に交際を明らかにした実業家・麻野耕司氏と今回再婚に漕ぎ着けた形だ。【も