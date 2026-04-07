深井一希「札幌で1年プレーして、バルセロナに行くことしか考えていなかった」北海道コンサドーレ札幌のMF深井一希は、昨シーズン限りで13年間のプロ生活に終止符を打った。今年からは札幌U-18のコーチに就任し、指導者としての第一歩を踏み出した“不屈の漢”。度重なる膝の大怪我との戦いだったキャリアをインタビューで振り返る。第4回は、アカデミー時代の世界での経験。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大／全5回の