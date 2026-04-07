「ゴルフを通じて青少年の人間教育を」をテーマに活動している一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟（以下高ゴ連）は、２０２６年度より社会貢献活動の一環として「ジュニアゴルファー教育強化プロジェクト」を開講する。このプロジェクトは、公立中学校の部活動が地域移行される時期に合わせ、他競技からゴルフに転向する人や、世界を目指したいと思うジュニアに、高ゴ連が中・高一環で最長６年間バックアップするとい