女子プロテニスプレーヤーの園田彩乃（３０）が、公園でリラックスする姿をアップした。６日までに自身のインスタグラムを更新し「昨日めっちゃあったかかったーー。今日雨だけど」と投稿。「＃新横浜公園」とハッシュタグをつけて場所を明かした。テニスウェア姿でいすに座り、両腕を上げて“伸び〜”。気持ち良さそうな表情を浮かべ、フォロワーからは「スタイルまじでえぐい！」「美しい」「爽やか美人だぁ〜」「いい笑顔