女子アナ界No.1と称されるプロポーションで、雑誌の表紙を数多く飾ってきた白戸ゆめのが、7日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。衝撃カットを先行公開している。【写真】白戸ゆめの衝撃カットも！同誌で美ボディを披露した虹咲カリナ6ページのグラビアは、21日に発売される本人初めての写真集『Lily』からの独占カットだ。インタビューでは写真集タイトルに込められた思いをはじめ、自身のこだわりについて語っており、写