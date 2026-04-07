『王様のブランチ』（TBS系）でリポーターとして活躍、お茶の間での人気も上昇中の冴木柚葉が、7日発売の『週刊FLASH』（光文社）表紙＆巻頭に登場した。【写真】冴木柚葉が登場する同誌で…見事な美ボディを披露した虹咲カリナ10ページのグラビアではアンニュイな表情から親近感のある笑顔まで、本人の奥行きを感じさせる仕上がりとなっている。インタビューでは最近増えているという「演技の仕事」に対しての想いも語ってい