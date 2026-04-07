36歳になってから美容に目覚めたというタレントの大沢あかねさん(40)。3児の母で忙しい日々を過ごすなかたどり着いた「お風呂美容」とは？【写真を見る】美人化が話題！大沢あかねの「お風呂美容」とは？【THE TIME,】 “急な美人化”何をした？街行く人に大沢あかねさんの印象を聞いてみると、「昔とくらべて肌の白さのトーンが明るくなった」「今の方が綺麗」など、“40歳を超えて美人化した”という声が。一体何をしたのか