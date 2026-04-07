ドジャースの山本由伸投手（27）が6日（日本時間7日）、報道陣の取材に応じた。7日（日本時間8日）の敵地でのブルージェイズ戦で先発予定の山本。オリックス時代に対戦経験もある岡本和真内野手とメジャーで初対決する。岡本との対戦について「すごい楽しみな気持ちと、これまでも結構打たれたりもしてるので、どう投げようかなっていうのを考え始めたりしてます」と抑え込むイメージを膨らませているとした。また「何とか、