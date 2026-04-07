5人組グループ・KEY TO LITの佐々木大光が、7日放送のフジテレビ系バラエティー『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（毎週火曜後7：00）に出演する。関太（タイムマシーン3号）を筆頭に、中西茂樹（なすなかにし）、植田紫帆（オダウエダ）、大鶴肥満（ママタルト）、塚地武雅（ドランクドラゴン）といった実力派の食いしん坊芸人がロケに参加するなか、佐々木は常識を超えた食べっぷりをみせ、スター候補とし