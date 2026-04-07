警戒感が高まっている“原油価格高騰”の長期化。日用雑貨などを求めて世界中からバイヤーが集まる中国の巨大卸売市場を取材した。中国東部の浙江省・義烏市にある、世界最大級の国際卸売市場。広大な敷地内におよそ8万店がひしめいている。世界各地からバイヤーが買い付けに訪れることから「世界のスーパー」と称されている。「100均のふるさと」で値上げ日本では100円ショップの仕入れ先としても知られ、「100均のふるさと」と呼