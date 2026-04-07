岡本はドジャース3連戦をキッカケに浮上できるか(C)Getty Images昨季のア・リーグ王者であるブルージェイズは現地時間4月6日より、本拠地でドジャースとの3連戦を戦う。昨季のワールドシリーズの“再戦”であり、本来ならば大きな盛り上がりをみせるカードとなるはずだが、ブルージェイズは9試合を終え4勝5敗、現在4連敗中と苦しい状況の中で宿敵を迎え撃つことになる。【動画】横っ飛びで食らいついた！岡本の三塁守備の好プレ