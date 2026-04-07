キム・ヘソンはこのチャンスを活かせるか(C)Getty Imagesドジャースは現地時間4月5日、ムーキー・ベッツの負傷者リスト入り（IL）を発表した。4日のナショナルズ戦で初回裏の守備に就かずベンチに下がっていたベッツは、右腹斜筋の肉離れであることが判明。シーズン序盤で無念のIL入りとなった。【動画】月まで飛ばした！？大谷翔平、バックスクリーン右への豪快弾をチェック開幕から「3番・遊撃」で出場していたベッツは、こ