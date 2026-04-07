◆感情で売るのは絶対NG！ 株式投資は「買う」より「売る」ほうが難しい!?大学時代からアニメや声優が好きな“典型的なモテないオタクの理系男子”が、入社した会社でボーナスを貯めた300万円を元手に株式投資をスタート。2年で10倍の3000万円に増やし、さらにその3000万円を1年で5000万円に増やした。結局、わずか5年で働きながら資産1億円を突破！ その間、月々の給料は日々の生活費やアニメグッズ、声優の推し活に使い、株式投