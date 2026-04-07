「やった！終わった。もうやり切った」。俳優・田中健さん（75）は、娘の小6から高3まで7年間続けた弁当作りをこう振り返ります。炊飯器もレンジもない家庭で、土鍋でご飯を炊き、焦げる卵焼きに悩み、娘に詰め方を直される日々。思春期の娘の「無言の完食」だけを支えに、名優が辿り着いた「お弁当卒業」の境地。 【写真】「鬼滅でしかない！」18万人が驚愕した、田中健さんが作った「本気のキャラ弁」（8枚目/全9枚） 「寂しい