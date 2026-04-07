【モスクワ共同】ロシア外務省のザハロワ情報局長は6日、無人機開発を手がける「テラドローン」（東京）が迎撃無人機を開発・製造するウクライナ企業に出資したと発表したことに関し「ロシアの安全保障上の利益、特に民間人保護に損害を与えかねない敵対的な行為」と述べ、反発した。ロシア外務省が発表した。ザハロワ氏は、こうした決定は「ウクライナ情勢の早期解決に資するものではなく、戦闘行為を長引かせるだけだ」と指