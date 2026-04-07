札幌市中央区の歓楽街・ススキノ地区のシンボルとして知られる「ニッカウヰスキー」の看板が６日、１３年ぶりに刷新された。半世紀以上親しまれてきた「ヒゲのおじさん」のデザインはそのままに、「５代目」の看板が新たなススキノの“顔”となる。（鍋倉永憲）ビルと同時に誕生看板は縦約１３メートル、横約７・５メートル。ニッカウヰスキーの主力商品「ブラックニッカ」をＰＲするため、１９６９年、すすきの交差点に立つ「