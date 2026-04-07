◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースの山本由伸投手が６日（日本時間７日）、この日からのブルージェイズ戦のためトロント入りし、囲み取材に応じた。山本は昨季ワールドシリーズ（ＷＳ）で３勝を挙げ、ＭＶＰを受賞。当地の訪問はそれ以来で、シリーズ２戦目（日本時間８日）で先発予定。ブルージェイズには新たに岡本和真内野手が加入した。岡本との対戦へ