ドジャースの山本由伸投手（27）が6日（日本時間7日）、報道陣の取材に応じた。7日（日本時間8日）の敵地でのブルージェイズ戦で先発予定の山本。ロジャース・センターでの登板は昨年のワールドシリーズ（WS）第7戦以来で「少し懐かしいなと。またワールドシリーズを思い出すような気持ちもある」と懐かしさを感じつつ「明日の試合に向けて、気を引き締めてるところ」と語った。また、WS7戦目当時についての心境を聞かれると