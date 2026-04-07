冤罪が疑われる場合に裁判をやり直す再審制度の見直しを巡り、自民党内で政府案への異論が相次ぎ、会議が紛糾しました。自民党・稲田元政調会長：平行線ではないんですよ！自民党・藤原法務部会長：マスコミを退席させてください！6日の法務部会などの合同会議では、稲田元政調会長が議論の進め方を公然と非難しました。自民党・稲田元政調会長：議論が尽くされていないし、違う論点に行くというのは、おかしいということを申し上