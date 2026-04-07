元乃木坂46新内眞衣（34）が6日、東京・MoN Takanawa Box1000で「マンガローグ：火の鳥」（22日〜5月16日、同所）の記者発表会に登壇した。漫画を3面LEDに投影し、俳優や声優、アーティストらが読む没入形エンターテインメント。手塚治虫原作の「火の鳥」未来編を上演する。新内は観客を導くマンガローガー役。AIやロボットと生きる社会が描かれた同作に「50年くらい前に描かれた作品ですが、現在を予言していた感じで引き込まれ、