西部謙司が考察サッカースターのセオリー第94回ニコ・パス日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。北中米Ｗ杯で大会連覇に臨むアルゼンチン代表で注目なのが、ポスト・メッシの有力候補と言われるニコ・パス。アルゼンチン伝統の10番の才能を持ちながら、違うプレースタイルで活躍し