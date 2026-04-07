今日4月7日は沖縄では大雨となるおそれがあります。九州や中国、四国は朝まで、近畿や東海、北陸は昼頃まで雨や雷雨でしょう。関東では夕方にかけて雨が降ったりやんだりとなりそうです。東北は日本海側を中心に雨や雷雨で、太平洋側ほど風が強まるでしょう。北海道も断続的に雨で、雷を伴う所がありそうです。今日7日は広く雨東北の太平洋側で風が強まる今日7日は、前線上の低気圧が九州の南から本州の南岸沿いを進むでしょう。